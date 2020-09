Lichterfelde: 87-Jährige schlägt Betrüger mit Holzkeule in die Flucht

Die 87-Jährige setzte sich in ihrer Wohnung in Lichterfelde gegen einen Trickbetrüger zur Wehr (Archivbild).

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 11. September.

+++ 87-Jährige schlägt Betrüger mit Holzkeule in die Flucht +++

Eine 87-Jährige hat am Donnerstag in Lichterfelde einen Trickdiebstahl in ihrer Wohnung vereitelt. Wie die Polizei mitteilte, klingelte gegen 13 Uhr ein Unbekannter an der Wohnungstür der Seniorin an der Schloßstraße. Der mit einem Blaumann bekleidete Mann gab vor, von der Hausverwaltung zu kommen und eine Reparatur aufgrund eines Wasserschadens in der Küche der Wohnung vornehmen zu müssen. Während die Wohnungsinhaberin einen Unterschrank in ihrer Küche für die angeblich anstehenden Arbeiten ausräumte, soll der vermeintliche Handwerker zunächst im Badezimmer gearbeitet haben. Die Seniorin wurde dann jedoch misstrauisch, als sie von dem angeblich von der Verwaltung geschickten Fachmann gebeten wurde, mit ihrem Krückstock im Badezimmer ein Wasserrohr festzuhalten. Mit einer Holzkeule, die eigentlich nur zur Dekoration vorgesehen war, schlug sie den Mann, der sich inzwischen für seine fiktiven Arbeiten im Schlafzimmer aufhielt, in die Flucht. Die Ermittlungen führt nun ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.

+++ Kreuzungscrash in Adlershof - eine verletzte Person +++

In Adlershof kollidierte ein Opel mit einem Mercedes.

Foto: Morris Pudwell

In Adlershof (Treptow-Köpenick) hat es am Donnerstagabend einen Unfall gegeben. Am Groß-Berliner Damm Ecke Hermann-Dorner-Allee kollidierten ein Mercedes und ein Opel Corsa. Nach ersten Angaben wurde die Beifahrerin des Mercedes-Fahrers verletzt, die weiteren Insassen und die Personen aus dem Kleinwagen blieben unverletzt. Nach ersten Zeugen-Angaben soll der Corsa mit hoher Geschwindigkeit aus der Igo-Etrich-Straße gekommen sein und wollte den Groß-Berliner-Damm wohl Richtung Hermann-Dorner-Allee überqueren. Bei dem Aufprall drehte sich der Opel um die eigene Achse und blieb etwas weiter entfernt am Fahrbahnrand stehen. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei ermittelt.

+++ Waffe im Amtsgericht Tiergarten gefunden +++

Am Dienstagnachmittag ist von einer Reinigungskraft im Amtsgericht Tiergarten eine Waffe gefunden worden. Die Waffe befand sich in einem Mülleimer zwischen zwei Sälen. Bei der Pistole handelt es sich nach Informationen der Berliner Morgenpost um eine Softairwaffe. Die Waffe konnte keinem bestimmten Verfahren zugeordnet werden. Die Polizei ermittelt. Mehr über den Fall lesen Sie hier.

+++ Wirtschaftsfahrzeug fährt auf Spielplatz und bleibt im Sandkasten stecken +++

Wirtschaftsfahrzeug bleibt im Sand stecken.

Foto: Pudwell

Ein Wirtschaftsfahrzeug ist am Donnerstag auf einem Spielplatz in Oberschöneweide während der Fahrt im Sandkasten stecken geblieben. Als das Fahrzeug auf einen Bretterweg fuhr, gab das Material nach. Mit den Rädern stand das Fahrzeug nun im Sand. Warum der Fahrer dort überhaupt fuhr, ist nicht bekannt. Nachdem eigene Bergungsversuche mit einem zweiten Kleinfahrzeug scheiterten, wurde die Feuerwehr zur Deulstraße alarmiert. Das Fahrzeug wurde mit Hilfe von Seilwinden geborgen. Während der Bergunsmaßnahmen waren Teile des Spielplatzes gesperrt.

+++ Radfahrerin bei "Dooring-Unfall" schwer verletzt +++

Bei einem sogenannten "Dooring-Unfall" in Kreuzberg ist eine Radfahrerin am Donnerstagnachmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 40-Jährige gegen 14 Uhr an der Oranienstraße unterwegs, als sich an einem geparkten Auto die Fahrertür öffnete. Die Frau prallte gegen die Tür, stürzte auf die Fahrbahn und erlitt eine Schädelfraktur. Sie kam zur stationären Behandlung in eine Klinik.