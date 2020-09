Mitte: Mann schlägt Beifahrer bewusstlos - Passanten greifen ein

Blaulicht an einem Polizeiwagen.

Ein Autofahrer attackierte in Mitte seinen Beifahrer bis zur Bewusstlosigkeit. Zeugen konnten ihn stoppen. Die Polizei nahm ihn fest.

Berlin. Zivilcourage bewiesen am Mittwochnachmittag Passanten in Mitte und trugen dazu bei, dass ein brutaler Schläger zur Verantwortung gezogen wird. Zeugenberichten zufolge schlug ein 41-Jähriger gegen 16.15 Uhr in der Rosenthaler Straße seinem 48 Jahre alten Beifahrer mit dem Ellenbogen ins Gesicht. Als der Geschlagene aus dem Auto flüchtete, soll der später Festgenommene ihn verfolgt und derart mit Kopfstößen attackiert haben, dass der Angegriffene bewusstlos zu Boden stürzte.

Der Mann schleppte den Bewusstlosen ins Auto und wollte davonfahren, als sieben Zeuginnen und Zeugen im Alter von 18 bis 47 Jahren eingriffen und sich vor das Auto stellten. Zufällig vorbeifahrende Zivilfahnder der Polizei Berlin wurden auf die Situation aufmerksam und schritten ein.

Der 41-Jährige leistete bei der Festnahme Widerstand und spuckte in Richtung der Beamten. Daher wurden ihm Handfesseln angelegt. Ein Fahnder verletzte sich dabei an der Hand, konnte aber seinen Dienst fortsetzen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde der Schläger wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, verließ es jedoch ohne Behandlung.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, Fahrens unter Alkoholeinfluss und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

Mehr Polizeimeldungen:

Autodiebe lieben Berlin: Hauptstadt mit großem Abstand vorne

Polizisten stoppen Raser: Führerschein und Pkw beschlagnahmt

Häusliche Gewalt - Täter verletzt drei Polizisten