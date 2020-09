Raser-Unfall auf Kudamm: Automieter ermittelt

Bei dem Unfall auf dem Kurfürstendamm wurde auch weitere Fahrzeuge beschädigt. Am Dienstagmittag werden sie abtransportiert.

Auf dem Kurfürstendamm in Charlottenburg ist am Montagabend ein BMW in einen Kleinwagen gerast. Der Ford Fiesta überschlug sich bei der Kollision am Lehniner Platz.

Gut eine Woche nach dem schweren Raser-Unfall auf dem Kurfürstendamm hat die Berliner Polizei den Mieter eines beteiligten Autos ermittelt. Ob der Betreffende an dem fraglichen Abend den BMW auch fuhr, der bei einem mutmaßlichen illegalen Rennen in ein unbeteiligtes Auto krachte, ist aber unklar. Diese Frage sei Gegenstand weiterer Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Bei dem Unfall am 31. August waren zwei 45 und 17 Jahre alte Frauen in einem Kleinwagen schwer verletzt worden. Ihr Kleinwagen wurde von einem schweren BMW gerammt und überschlug sich. Autoteile schleuderten durch die Luft und trafen vorbeigehende Menschen. Zwei von ihnen wurden dabei leicht verletzt. Der Aufprall war so stark, dass auch der vordere linke Teil des BMW aufgerissen und deformiert wurde, der Wagen zur Seite schleuderte und gegen drei weitere Autos prallte. Insgesamt wurden acht Autos beschädigt.

Der Unfallverursacher flüchtete zu Fuß. Er war in einem Mietwagen unterwegs. Es deutet vieles auf ein illegales Autorennen hin. Laut Oberamtsanwalt Andreas Winkelmann habe sich der Fahrer des BMW vom Adenauerplatz kommend ein Wettrennen mit zwei anderen Autos geliefert. Das bestätigten auch Zeugen. Ein Uber-Fahrer berichtete, an ihm seien mindestens drei Autos vorbeigerast.

Unfall am Kudamm - die Berliner Polizei fragt:

Wer hat den Unfall beobachtet und kann angeben, wohin die Insassen des BMW im weiteren Verlauf geflüchtet sind?

Wer kann Angaben zu der Fahrerin oder dem Fahrer sowie weiteren Insassen des BMW machen? Wo halten sie sich derzeit auf?

Wer hat das möglicherweise stattgefundene illegale Straßenrennen gesehen und kann Angaben dazu machen?

Welche weiteren Fahrzeuge waren daran beteiligt? Können dazu nähere Angaben gemacht werden (z. B. zum Kennzeichen, Fabrikat/Typ und/oder den Insassen)?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

