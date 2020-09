Wedding: Polizistin bei Kreuzungscrash verletzt

An der Kreuzung Seestraße / Afrikanische Straße in Wedding stieß ein Einsatzwagen der Berliner Polizei mit einem brandneuen Mercedes E-Coupé zusammen.

Berlin. An der Kreuzung See-/Afrikanische Straße in Wedding kam es in der Nacht zu Dienstag zu einem Unfall zwischen einem Einsatzwagen der Berliner Polizei und einem brandneuen Mercedes E-Coupé. Der Unfall ereignete sich gegen 23 Uhr. Die Fahrerin des Einsatzwagens wurde leicht verletzt, ebenso der Fahrer des Mercedes. Nach ersten Angaben hatte es geheißen, die Polizeibeamtin sei schwer verletzt worden. Der junge Fahrer des E-Coupés lehnte eine ärztliche Versorgung ab. Der Beifahrer im Einsatzwagen erlitt keine Blessuren.

Der Verkehrsermittlungsdienst der Berliner Polizei war mehrere Stunden mit der Unfallrekonstruktion und -aufnahme beschäftigt. Die Afrikanische Straße war in Höhe Seestraße für ungefähr drei Stunden gesperrt.

Am Wochenende war es in Berlin zu mehreren Raser-Fällen gekommen: In Gesundbrunnen war ein Mercedes-Fahrer bei einer Polizeikontrolle auf einen Beamten zugerast. Auch Schüsse aus der Pistole des Beamten konnten den Raser nicht stoppen. In Kreuzberg bemerkte die Besatzung eines Streifenwagens einen Raser. Bei einer Verfolungsfahrt prallte der Streifenwagen gegen einen Stromkasten. Und in Friedrichshain beschlagnahmten die Beamten nach einem mutmaßlichen Rennen ein Auto.

