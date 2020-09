Friedrichshain: Polizeieinsatz - Roboter birgt unbekannten Gegenstand auf Parkbank

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 8. September.

+++ Unbekannter Gegenstand auf Parkbank löst Polizeieinsatz aus +++

Ein unbekannter Gegenstand aus Rohren und Drähten auf einer Parkbank in Friedrichshain hat einen rund dreistündigen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Ermittler am Dienstag mitteilten, rückte der Sprengmittelbeseitigungsdienst bei dem Vorfall am Montagabend an. Passanten hatten die Polizei alarmiert. Das Gebiet wurde abgesperrt. Mit Hilfe eines Roboters wurde der Gegenstand geborgen und abtransportiert. Menschen wurden nicht verletzt. Ob es sich bei dem Gegenstand möglicherweise um eine Bombe handelte, konnte der Sprecher nicht sagen. Dieser werde nun untersucht, hieß es.

+++ Polizeiauto stößt mit Mercedes zusammen - Polizistin schwerverletzt +++

In der Nacht zu Dienstag gegen 23 Uhr kam es an der Kreuzung Seestraße / Afrikanische Straße in Wedding zu einem Unfall zwischen einem Einsatzwagen der Berliner Polizei und einem brandneuen Mercedes E-Coupé. Die Fahrerin des Einsatzwagens wurde nach ersten Angaben schwer- und der Fahrer des Mercedes leicht verletzt. Der junge Fahrer des E-Coupés lehnte ärztliche Versorgung ab. Der Beifahrer im Einsatzwagen wurde nicht verletzt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Berliner Polizei war mehrere Stunden mit der Unfallrekonstruktion und -aufnahme beschäftigt. Die Afrikanische Straße war Höhe Seestraße für ungefähr drei Stunden voll gesperrt.

An der Kreuzung Seestraße / Afrikanische Straße in Wedding stießein Einsatzwagen der Berliner Polizei mit einem brandneuen Mercedes E-Coupé zusammen.

