Tempelhofer Feld: Streit unter Hundehaltern - Mit scharfer Waffe gefeuert

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Montag, 7. September.

+++ Streit unter Hundehaltern: Mit scharfer Waffe gefeuert +++

Auf dem Tempelhofer Feld hat ein Mann am Sonntagabend mit einer scharfen Schusswaffe in den Boden gefeuert. Wie die Polizei mitteilte, alarmierten Zeugen gegen 18.15 Uhr die Polizei zum Hundeauslaufplatz des Tempelhofer Felds am Platz der Luftbrücke, nachdem dort zwei Hundehalter in Streit geraten waren. Als es zu einer Rauferei zwischen den Hunden der beiden Männer kam, wurden die Hundebesitzer handgreiflich. Hierbei soll einer der beiden eine Schusswaffe gezogen und neben sich in den Boden geschossen haben. Verletzt wurde niemand. Der Schütze entfernte sich in Begleitung einer Frau und seinem Hund. Die Zeugen berichteten, dass die Frau das Tier an sich nahm und sich vom Tatverdächtigen trennte. Der wiederum soll seine Umhängetasche über den Zaun des Tempelhofer Feldes geworfen und über den Zaun geklettert sein. Er entfernte sich in Richtung Parzelle 2 einer Kleingartenkolonie. Auch der andere Hundehalter blieb unbekannt. Einsatzkräfte fanden bei der Suche nach dem Schützen die Tasche, in der sich eine scharfe Pistole mit einem gefüllten Magazin befand. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

+++ Mann mit Baseballschläger angegriffen +++

Bei einem Streit ist am Sonntagabend in Hellersdorf ein Mann mit Reizgas sowie einem Baseballschläger attackiert und verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge gerieten zwei Männer im Alter von 26 und 49 Jahren gegen 17.20 Uhr mit dem 48-Jährigen in der Louis-Lewin-Straße in Streit. Hierbei sollen der 49-Jährige den Tatverdächtigen festgehalten und sein 26-jähriger Sohn ihm mit einem Baseballschläger gegen den Kopf geschlagen haben. Darüber hinaus soll einer der Beiden dem Mann Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Bei der Auseinandersetzung soll der 48-Jährige die zwei Männer mit einem scharfen Revolver bedroht haben, die ihm die Angreifer anschließend wegnahmen. Der 49-Jährige schoss kurze Zeit später damit in ein Gebüsch, ohne jemanden zu gefährden oder zu verletzen. Der 48-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. AEinsatzkräfte nahmen den 26-Jährigen vorübergehend fest. Er muss sich nun mit seinem Vater wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der 48-Jährige muss sich wegen der Bedrohung mit einer Schusswaffe und des unerlaubten Besitzes eines Revolvers verantworten. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich bei den Beteiligten um konkurrierende Imbissbesitzer handeln.

+++ Reifen von Laster brennt - Brandstiftung vermutet +++

Bei einem Brand in Kreuzberg ist am frühen Montagmorgen der Reifen eines Lasters in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, wurden Menschen nicht verletzt. Die Polizei geht von versuchter Brandstiftung aus. Zeugen hatten die Beamten gerufen. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer rasch zu löschen. Der Laster ist noch fahrbereit. Ob ein Zusammenhang mit brennenden Mülltonnen in der Nähe besteht, ist laut Polizei noch unklar.