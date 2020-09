Gesundbrunnen: Schüsse aus Pistole können Raser nicht stoppen

Der Fahrer eines Mercedes ist in der Nacht zu Sonntag bei einer Polizeikontrolle in Gesundbrunnen auf zwei Beamte zugerast.

Berlin. Es waren Szenen wie aus einem Actionfilm. Am Ende konnten den Raser nicht einmal Schüsse stoppen. In der Nacht von Sonnabend zu Sonntag wollten Polizisten einen Mercedes-Fahrer am Nauener Platz Ecke Reinickendorfer Straße in Gesundbrunnen kontrollieren. Der Fahrer, der zuvor mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt gerast sein soll, gab Gas und steuerte auf die Polizisten zu. Die Beamten feuerten auf den Wagen, der seine Fahrt trotzdem fortsetzte.

Der Mercedes stand wenig später verlassen im Bereich des Schillerparks. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Wagen sichergestellt. Die Polizisten blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gegen den Mercedes-Fahrer.

Weitere Raser-Fälle beschäftigen die Berliner Polizei

Es sollte nicht der einzige Fall bleiben. In der Nacht zu Sonntag gab es weitere Raser-Fälle in Berlin. Bei einem Fall lieferte sich in Kreuzberg ein Autofahrer eine wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei, an deren Ende der Fahrer des Polizeifahrzeuges einen schweren Unfall baute.

Wie die Polizei mitteilte, bemerkten die Beamten um kurz nach 3 Uhr bei einer Streifenfahrt an der Yorck- Ecke Großbeerenstraße einen BMW, der mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Als sie den Wagen stoppen wollten, flüchtete der Fahrer mit seinem Auto. Die beiden Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf. An der Möckern- Ecke Obentrautstraße verlor der oder die Flüchtende die Kontrolle über den BMW, geriet auf den Gehweg und fuhr dort mehrere E-Roller und ein Straßenschild um.

Polizeiauto kippte um und landete auf dem Dach

Anschließend setzte der Wagen seine Flucht in Richtung Tempelhofer Ufer fort. Kurz darauf, am Tempelhofer Ufer Ecke Großbeerenstraße, wollten die Einsatzkräfte nach rechts in die Großbeerenstraße abbiegen, kamen jedoch nach links ab und prallten gegen einen Stromverteilerkasten und ein geparktes Mofa. Anschließend drehte sich das Einsatzfahrzeug, prallte gegen einen Baum und kam auf der Seite zum Liegen. Körperlich verletzt wurden die beiden Polizeieinsatzkräfte bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen nicht.

Bei einer Absuche der näheren Umgebung entdeckten weitere Einsatzkräfte den in der Möckern- Ecke Obentrautstraße im Halteverbot abgestellten Fluchtwagen, der als Beweismittel sichergestellt wurde. Personen waren nicht mehr in dem Fahrzeug. Die Ermittlungen eines Fachkommissariats für Verkehrsdelikte nach den Insassen des BMW, insbesondere nach dem Fahrer oder der Fahrerin, dauern an.

Illegales Rennen? Polizei beschlagnahmt mehrere Autos in Friedrichshain

Polizisten haben in der Nacht zu Sonntag in Friedrichshain nach einem mutmaßlichen Rennen mehrere Autos beschlagnahmt.

Ein weiterer Fall ereignete sich in Friedrichshain. Polizisten haben in der Nacht zu Sonntag in Friedrichshain nach einem mutmaßlichen Rennen mehrere Autos beschlagnahmt. Vor Ort hieß es, bei der Durchsuchung eines Mercedes, der an dem Rennen beteiligt gewesen sein soll, an der Frankfurter Allee Ecke Warschauer Straße seien zudem Drogen und Bargeld entdeckt worden. Ein zweites Auto habe vor der Polizei flüchten können. Zu diesem Fall konnte die Polizei auf Nachfrage der Berliner Morgenpost zunächst keine Angaben machen.

Erst vor wenigen Tagen war es zu einem schweren Unfall auf dem Kurfürstendamm gekommen. Eine unbeteiligte Frau und ihre Tochter wurden dabei schwer verletzt. Am selben Tag gab es auch an der Warschauer Brücke in Friedrichshain einen Unfall infolge eines mutmaßlichen Wettrennens. Ein 26-Jähriger verlor dabei die Kontrolle über sein Motorrad. Er stieß gegen einen Laternenmast, das Zweirad traf eine unbeteiligte Radfahrerin. Beide erlitten schwere Verletzungen.

Jeden Tag ein illegales Autorennen in Berlin

Jeden Tag finden in Berlin inzwischen illegale Straßenrennen statt. Bei der zuständigen Amtsanwaltschaft sind nach Informationen der Berliner Morgenpost inzwischen so viele Verfahren anhängig, dass man statistisch davon ausgehen kann - Tendenz steigend.

Besonders seit den Corona-Beschränkungen sind verstärkt Raser gestellt worden. Die Beschuldigten seien meist männlich und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Während von Januar bis März dieses Jahres pro Woche im Schnitt zehn bis 15 Ermittlungsverfahren neu hinzukamen, gingen die Zahlen demnach seit Mitte April nach oben. Bisheriger Höhepunkt war die Woche vom 20. bis 26. April mit 32 neuen Ermittlungsverfahren. Zu diesen Taten kam es demnach in der Woche vor Ostern.

Verbotene Kraftfahrzeugrennen sind in Paragraf 315d des Strafgesetzbuches geregelt. Wer sich mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, muss demnach bei einer Verurteilung mit bis zu zwei Jahren Haft oder einer Geldstrafe rechnen. 2017 wurden illegale Autorennen von einer Ordnungswidrigkeit zur Straftat hochgestuft.