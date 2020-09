Weißensee: Mann stirbt bei Feuer in Wohnhaus

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonntag, 6. September.

+++ Mann stirbt bei Feuer in Weißensee +++

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Weißensee ist am Sonntagmorgen eine Person ums Leben gekommen. Bei der toten Person soll es sich nach Angabe der Feuerwehr um einen Mann handeln.

Die Feuerwehr wurde kurz vor 7 Uhr zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Roelckestraße in Weißensee alarmiert. Dort brannte es in der zweiten Etage im Hausflur. Bei den Löscharbeiten entdeckten die Feuerwehrleute eine schwer verletzte Person. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, habe man noch versucht, die Person zu reanimieren. Die Rettungsversuche blieben aber erfolglos.

Die Brandbekämpfer hatten das Feuer nach kurzer Zeit unter Kontrolle, aktuell ist die Feuerwehr noch mit Nachlösch- und Aufräumarbeiten beschäftigt.