Polizei kontrolliert Friseure und Bars in Tempelhof-Schöneberg - 41 Anzeigen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Freitag, 4. September.

+++ Lkw kracht auf Landsberger Allee gegen Bäume +++

Ein Lkw ist am Freitagmorgen auf der Landsberger Allee in Marzahn von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt. Der Lastwagenfahrer kam verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Technische Dienst der Feuerwehr kümmerte sich anschließend um die Bergung des Lkw. Der linke Fahrstreifen der Landsberger Allee war während des Einsatzes stadtauswärts zwischen Prötzeler Ring und Ringenwalder Straße gesperrt.

#Verkehrsunfall in #Marzahn

Auf der #Landsberger_Allee kam ein LKW von der Fahrbahn ab und prallte in mehrere Bäume. Eine Person kam verletzt in ein Krankenhaus. Der #Technische_Dienst übernimmt die Bergung des LKWs und nimmt auslaufende Betriebsstoffe auf.#wirrettenBerlin pic.twitter.com/Uu6uQoZ3mO — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 4, 2020

+++ Polizei und Ordnungsamt kontrollierten Friseure und Bars +++

Polizisten und Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben am Donnerstag in Tempelhof-Schöneberg 20 Friseurbetriebe, Bars und andere Geschäfte kontrolliert. Wegen fehlender Aushänge zu den Hygienehinweisen und fehlendem Mund-Nasen-Schutz schrieben die Beamten insgesamt 41 Anzeigen.

Unsere Kolleg. vom #A42 waren gestern mit dem OA @BerlinTempSchbg beim Friseur.



Genau genommen bei 20 Friseuren, Bars und anderen Geschäften.

Ergebnis: 41 Anzeigen - vor allem wegen fehlenden Aushängen der Hygienehinweise und fehlendem #MNS.#COVID19

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 4, 2020

+++ Zehnjähriges Mädchen bei Unfall schwer verletzt +++

Ein zehnjähriges Mädchen ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Berlin-Buch schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte das Kind gegen 17.50 Uhr zu Fuß gemeinsam mit einer Freundin die Straße Alt-Buch kurz vor der Einmündung Karower Straße. Eine 41 Jahre alte Autofahrerin, die mit ihrem Renault in Richtung Schwanebecker Chaussee unterwegs war, erfasste das Mädchen. Rettungskräfte brachten das Kind mit einer Beinverletzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin und die gleichaltrige Freundin des verletzten Mädchens blieben unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.