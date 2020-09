#Verkehrsunfall in #Marzahn

Auf der #Landsberger_Allee kam ein LKW von der Fahrbahn ab und prallte in mehrere Bäume. Eine Person kam verletzt in ein Krankenhaus. Der #Technische_Dienst übernimmt die Bergung des LKWs und nimmt auslaufende Betriebsstoffe auf.#wirrettenBerlin pic.twitter.com/Uu6uQoZ3mO