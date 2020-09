Berlin Schöneberg: Quad durch Flammen zerstört

In Schöneberg ging in der Nacht ein Quad in Flammen auf.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Donnerstag, 3. September.

+++ Quad geht in Flammen auf +++

Gegen 1 Uhr brannte in der Nacht zu Donnerstag in der Pallasstraße in Schöneberg ein Quad, das auf dem Gehweg geparkt war. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus.

+++ Kleider setzen WG-Zimmer in Heiligensee in Brand +++

Die Feuerwehr löscht den Brand in Heiligensee.

Foto: Thomas Peise

In der Straße Am Bärensprung in Reinickendorf brach gegen 1.20 Uhr ein Brand in einem Zimmer einer Wohngemeinschaft aus. Es brannten verschiedene Kleidungsstücke. Eine junge Frau, die sich in dem Zimmer aufhielt, erlitt eine Rauchvergiftung und kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.

+++ Illegale Glücksspielgeräte sichergestellt +++

Mehrere illegale Glücksspielautomaten wurden in einer Shisha-Bar in Treptow sichergestellt.

Foto: Morris Pudwell

Bei einer Lokalkontrolle am späten Mittwochnachmittag stellten das Ordnungsamt und die Polizei in einer Shisha-Bar am Sterndamm / Königsheideweg in Treptow mindestens fünf illegale Glücksspielgeräte sicher. Darunter ein tragbarer "Gaminator", der über manipulierte Casinosoftware mit einstellbarer Gewinnquote verfügt. Zuerst wurde die Feuerwehr alarmiert, um in den Räumlichkeiten einen offenbar verdächtig hohen Co-Wert zu kontrollieren. Bei den weiteren Durchsuchungen wurden mehrere verschlossene Räume festgestellt, die mit einem richterlichen Beschluss geöffnet werden konnten. Nach ersten Erkenntnissen soll dort sogar ein Pokertisch aufgestellt sein. Vor dem Lokal wurde ein falscher 10 Euro-Schein eingetütet. Ob er mit dem Geschäft in Verbindung gebracht werden kann oder damit zu tun hat, ist unklar.