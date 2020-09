Berlin Lichtenberg: Einkaufswagen blockiert S-Bahn

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Mittwoch, 2. September.

+++ Einkaufswagen im Gleis blockiert S-Bahn in Lichtenberg +++

Am S-Bahnhof Storkower Straße in Lichtenberg haben Unbekannte gegen 21.20 Uhr einen Einkaufswagen auf die Bahngleise geschoben. Eine einfahrende S-Bahn erfasste den Wagen, der sich unter der Bahn verkeilte. Technicker brauchten fast eine Stunde, um den Einkaufswagen aus den Gleisen zu entfernen. Während des Einsatzes war der Bahnverkehr der Linie S85 unterbrochen.

+++ Feuer in Wohnhaus in Friedenau ausgebrochen +++

In Friedenau hat es in einem Wohnhaus gebrannt.

Foto: Thomas Peise

Gegen 0 Uhr ist einem Wohnhaus an der Hähnelstraße in Friedenau ein Feuer ausgebrochen. Es brannte im ersten Obergeschoss. Die Flammen breiteten sich in der Folge auf die zweite Etage aus. Eine Familie aus dem dritten Stock wurde in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Feuerwehr war mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache wird noch ermittelt