Sexualdelikt nahe der Jannowitzbrücke: Polizei sucht Zeugin

Berlin. Bei der Gesuchten handelt es sich um eine wichtige Zeugin zu einem Sexualverbrechen, das sich am 5. März 2020, gegen 23.30 Uhr in der Nähe des S+U-Bahnhofes Jannowitzbrücke ereignete. In diesem Zusammenhang wurden bereits drei Tatverdächtige im Alter von 18, 19 und 20 Jahren ermittelt.

Die Zeugin wird wie folgt beschrieben:

schlanke Statur

ca. 20-30 Jahre alt

ca. 1,79 Meter groß

kinnlange Dreadlocks

bekleidet mit rot/schwarzer Jacke, schwarzer Hose und Turnschuhen

trug einen schwarzen Gitarrenrucksack

Diese Zeugin wird gesucht.

Foto: Polizei Berlin

Die Kriminalpolizei fragt:

Die abgebildete Person wird dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Wer kann weiterhin Angaben zur Identität der gesuchten Zeugin bzw. ihrem Aufenthaltsort machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-913402, der Faxnummer (030) 4664-913499, per E-Mail an lka134@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

