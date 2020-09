Berlin: Brutaler Streit um Leinenpflicht für Hunde: Mann im Koma

+++ Brutaler Streit um Leinenpflicht: Mann im Koma +++

Bei einem Streit um die Leinenpflicht für Hunde hat ein 56 Jahre alter Mann einen 43-Jährigen mehrmals ins Gesicht geschlagen und getreten. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Angriff am Montagvormittag am Mittelfeldbecken im Märkischen Viertel. Der 43-Jährige kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er operiert und in ein künstliches Koma versetzt werden musste. Zeugen erkannten den mutmaßlichen Schläger anschließend im Hundegarten am Seggeluchbecken wieder, so dass er anschließend von Polizeieinsatzkräften festgenommen werden konnte. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Auto überschlägt sich am Kudamm - Zeugen gesucht +++

Auf dem Kurfürstendamm in Charlottenburg ist am Montagabend ein BMW in einen Kleinwagen gerast. Der Ford Fiesta überschlug sich bei der Kollision am Lehniner Platz.

Foto: Morris Pudwell

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf dem Berliner Kurfürstendamm sind eine Frau und ein Kind schwer verletzt worden. Es handele sich um die Insassen eines Kleinwagens, der sich am Montagabend überschlagen habe, teilte die Polizei mit. Medienberichten zufolge sind die Verletzten Mutter und Tochter; demnach gab es auf dem Kudamm ein Rennen mehrerer Autos.