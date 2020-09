Unfall auf dem Kurfürstendamm: Auto überschlägt sich - Zeugen gesucht

Auf dem Kurfürstendamm in Charlottenburg ist am Montagabend ein BMW in einen Kleinwagen gerast. Der Ford Fiesta überschlug sich bei der Kollision am Lehniner Platz.

Berlin. Auf dem Kurfürstendamm ist am Montagabend ein BMW in einen Kleinwagen gerast. Der Aufprall war so stark, dass sich der Ford Fiesta bei der Kollision am Lehniner Platz überschlug. Die beiden Insassen, eine 45-Jährige und ihre 17 Jahre alte Tochter, wurden dabei schwer verletzt. Die Fahrerin wurde laut Polizei vor Ort wiederbelebt. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam mit ihrer Tochter in ein Krankenhaus. Der BMW-Fahrer und seine Beifahrer flüchteten zu Fuß vom Unfallort in Richtung Halensee. Laut Augenzeugen war der Unfall offenbar Folge eines illegalen Autorennens. Die Polizei fahndet nach dem Fahrer und sucht nach Zeugen.

Zwei am Straßenrand stehende Zeugen des Unfalls erlitten durch herumfliegende Trümmerteile leichte Verletzungen. Sie wurden von der Feuerwehr betreut. Die Insassen des BMW sollen unverletzt geblieben sein.

Bei dem VU wurden 4 Personen verletzt. 2 schwer verletzte Personen wurden unter ärztlicher Begleitung in eine #Klink transportiert. Die beiden leicht verletzten Personen sind vor Ort geblieben. Wir waren mit 36 #Kräften vor Ort. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. pic.twitter.com/Nzy1CCUYhx — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 31, 2020

Unfall in Berlin: BMW-Fahrer soll viel zu schnell über den Kurfürstendamm gerast sein

Am Unfallort hieß es, der BMW-Fahrer sei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über den Kurfürstendamm gefahren. In Höhe der Schaubühne am Lehniner Platz prallte der BMW-Fahrer gegen 21.20 Uhr dann gegen den Kleinwagen, der aus der Cicerostraße kam.

Die beiden Unfallfahrzeuge krachten zudem in drei Autos, die dabei beschädigt wurden. Insgesamt wurden laut Polizei sogar acht Fahrzeuge beschädigt. Die Autobatterie des Kleinwagens soll durch die Wucht des Aufpralls laut Augenzeugen rund 70 Meter durch die Luft geschleudert worden sein.

Eine Karte zeigt, wo sich der Unfall auf dem Kurfürstendamm am Montagabend ereignet hat.

Unfall auf dem Kurfürstendamm: Zeugen berichten von Autorennen

Augenzeuge berichteten, Gäste eines Restaurants hätten den Kleinwagen wieder aufgerichtet. Unmittelbar nach dem Unfall hätte sich eine große Zahl an Schaulustigen am Unfallort versammelt. Ein Uber-Fahrer sagte, an ihm seien mindestens drei Autos vorbeigerast.

Die Polizei teilte mit: "Nach ersten Zeugenaussagen soll die Fahrerin oder der Fahrer des BMW sich an einem illegalen Fahrzeugrennen beteiligt haben, in welches noch zwei weitere, bislang unbekannte Fahrzeuge verwickelt gewesen sein sollen."

Zum genauen Unfallhergang ermittelt nun die Polizei. Die Feuerwehr war mit 36 Kräften im Einsatz. Der Kurfürstendamm musste wegen der Rettungsmaßnahmen und der Aufnahme des Unfalles zwischen Dahlmannstraße und Nestorstraße bis ungefähr 3 Uhr in alle Richtungen gesperrt werden.

Unfall am Kudamm - die Berliner Polizei fragt:

Wer hat den Unfall beobachtet und kann angeben, wohin die Insassen des BMW im weiteren Verlauf geflüchtet sind?

Wer kann Angaben zu der Fahrerin oder dem Fahrer sowie weiteren Insassen des BMW machen? Wo halten sie sich derzeit auf?

Wer hat das möglicherweise stattgefundene illegale Straßenrennen gesehen und kann Angaben dazu machen?

Welche weiteren Fahrzeuge waren daran beteiligt? Können dazu nähere Angaben gemacht werden (z. B. zum Kennzeichen, Fabrikat/Typ und/oder den Insassen)?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise dazu machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 in Alt-Moabit 5a in Moabit unter den Telefonnummern (030) 4664–272800 oder 4664-271100 oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

Unfall am Kudamm: Bezirksbürgermeister fordert Blitzer

Reinhard Naumann (SPD), Bezirksbürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf, reagierte mit Bestürzung auf den Unfall. "Ich verurteile diese Tat ausdrücklich und hoffe sehr, dass die Täter schnell gefasst werden. Meine Gedanken sind bei den arglosen Opfern: Ich wünsche Ihnen schnelle und vollständige Genesung!"

Die Forderung des Bezirks bleibe bestehen, dass Kurfürstendamm und Tauentzienstraße "schnellstmöglich mit modernen Blitzgeräten ausgestattet werden". Sie sollen Raser abschrecken, Autorennen verhindern und die Strafverfolgung erleichtern.

Tödlicher Unfall am Tauentzien - Raser wegen Mordes verurteilt

Nach dem Unfall im Februar 2017 glich der Tauentzien einem Trümmerfeld.

Foto: Britta Pedersen / dpa

Auf dem Kurfürstendamm hat es wiederholt illegale Rennen gegeben. Im Februar 2016 kam es dabei zu einem Zusammenstoß mit einem Jeep, für den die Ampel auf Grün stand. Der Wagen wurde 70 Meter weit geschleudert. Der 69 Jahre alte Fahrer starb noch in seinem Auto. Einer der drei Raser wurde wegen Mordes verurteilt.