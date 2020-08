Pkw überschlägt sich auf Kurfürstendamm - Vier Verletzte

Auf dem Kurfürstendamm in Charlottenburg hat sich am Montagabend in Höhe Cicerostraße ein Pkw überschlagen. Bei dem schweren Unfall wurden vier Personen verletzt. Wie die Feuerwehr der Berliner Morgenpost mitteilte, wurden zwei Personen aus einem Fahrzeug durch den Aufprall schwer verletzt. Sie wurden in eine Klinik gebracht. Zwei am Straßenrand stehende Personen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort von der Feuerwehr gesichtet. Die Insassen des zweiten Fahrzeugs sollen unverletzt geblieben sein.

#VU in #Charlottenburg

Auf dem #Kurfürstendamm / #Cicerostraße kam es zu einem Verkehrunfall, bei dem sich ein #Pkw überschlagen hat. Wir sind 30 #Einsatzkräfte vor Ort und führen die Rettung der Personen in durch.

Update folgt... — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 31, 2020

Wie die „BZ“ berichtet, soll ein Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit über den Kurfürstendamm gefahren sein. In Höhe der Schaubühne soll der Autofahrer in einen Pkw geprallt sein, der aus der Cicerostraße kam. Die beiden Unfallfahrzeuge waren in weitere Autos gekracht. Der Unfallverursacher soll laut „BZ“ mit zwei Beifahrern geflüchtet sein. Ob es sich um ein illegales Autorennen handelte und wie viele Fahrzeuge insgesamt beteiligt waren, war am Abend noch unklar. Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei. Die Feuerwehr war mit 36 Einsatzkräften vor Ort.