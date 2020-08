In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonntag, 30. August.

+++ Mann aus Landwehrkanal gerettet +++

Ein bewusstloser Mensch ist am frühen Sonntagmorgen in Kreuzberg aus dem Landwehrkanal geborgen und reanimiert worden. Die Rettungskräfte wurden um kurz vor 2 Uhr zum Paul-Lincke-Ufer alarmiert. „Die Person wurde an Land gebracht und dort zunächst wiederbelebt“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Anschließend brachte ein Notarzt den Menschen in ein Krankenhaus. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

+++ Schwerer Unfall in Wedding +++

Der Wagen wurde bei dem Unfall auf der Reinickendorfer Straße in Wedding schwer beschädigt.

Foto: Thomas Peise

In der Reinickendorfer Strasse in Wedding kam es gegen 20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Porsche SUV kam dort von der Fahrbahn ab, rammte die Mittelbegrenzung und prallte dann gegen einen Baum. Ersten Angaben von vor Ort zufolge kamen die beiden Insassen verletzt in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden.