Berlin Mitte: Zwei Autos brennen in Tiefgarage in Moabit

In einer Tiefgarage in Moabit brannten Autos.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonnabend, 29. August.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Zwei Autos brennen in Tiefgarage in Moabit

+++ Zwei Autos brennen in Tiefgarage in Moabit +++

In einer Tiefgarage in Moabit sind zwei Autos in Brand geraten. Das Feuer brach in der Nacht zu Samstag unter einem Wohnkomplex aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Nachdem Rauch über Lüftungsschächte in anliegende Wohnungen und ins Treppenhaus gedrungen war, wurden rund 100 Menschen aus dem Gebäude gebracht. Die Bewohner wurden in einem Bus versorgt. Rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Die Brandursache sei noch unklar, teilte die Feuerwehr mit. Das Feuer sei unter Kontrolle.

+++ Kontrollen in Neukölln - Lokal wird geschlossen +++

Ein Lokal musste in Neukölln schließen.

Foto: Pudwell

In Neukölln sind am Freitagabend wieder Lokalkontrollen mit Zoll, Ordnungsamt und Polizei durchgeführt worden. Ein Lokal an der Hermannstraße musste geschlossen werden. Es gab diverse Verstöße u.a. beim Führen der Anwesenheitsliste nach Infektionsschutzgesetz. Außerdem war der CO2-Wert im Lokal zu hoch. Als die Beamten das Licht ausschalten wollten, ging auch das Licht in einem Nachbarraum aus. Dort standen zwei ältere Glücksspielautomaten. Der Betreiber gab an, für den Raum keinen Schlüssel zu haben. Der Raum wurde nach Anforderung eines richterlichen Beschlusses durch einen Schlüsseldienst geöffnet und die Automaten sichergestellt.

+++ Auseinandersetzung am Ostbahnhof +++

Am Ostbahnhof kam es zu einer Auseinandersetzung.

Foto: Peise

Am Ostbahnhof ist es in der vergangenen Nacht zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Dabei soll eine Person durch eine abgebrochene Flasche Schnittverletzungen am Hals erlitten haben. Zuvor sollen zwei Gruppen zusammen in einem Park an der East-Side-Gallery gesessen haben. Dann kam es zum Streit. Der Auslöser ist bislang unklar. Die verletzte Person kam in ein Krankenhaus.

+++ Auto prallt gegen Baum - 37-Jährige schwer verletzt +++

Eine Familie aus Berlin ist bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) verletzt worden. Der 38 Jahre alte Fahrer verlor aus bislang ungeklärter Ursache auf der B 197 in Richtung Anklam am frühen Samstagmorgen die Kontrolle über das Fahrzeug, in dem noch zwei Kinder und eine 37 Jahre alte Frau mitfuhren, wie die Polizei mitteilte. Das Auto sei gegen einen Baum geprallt. Die 37-Jährige wurde den Angaben zufolge im Fahrzeug eingeklemmt und kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Klinikum Greifswald. Der Fahrer sowie die zwei Kinder wurden leicht verletzt. Die B 197 war für rund zwei Stunden voll gesperrt.