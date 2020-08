Rummelsburg: Alarm an Max Taut Schule in Berlin - Polizeieinsatz

Am Max-Taut-Oberstufenzentrum in Berlin-Rummelsburg wurde ein Alarm ausgelöst - die Polizei ist im Einsatz.

Die Polizei ist am Freitagvormittag zu einer so genannten Gefahrenlage in das Max-Taut-Oberstufenzentrum in Rummelsburg alarmiert worden. Unklar ist bislang, ob eine Gefahr für die Schüler bestehen könnte. Weiteres sei zur Zeit noch nicht bekannt, sagte eine Polizeisprecherin.

Kurz nach 10 Uhr wurde am Max Taut-Oberstufenzentrum in #Rummelsburg Alarm ausgelöst.

Unsere Kolleg. sind bereits vor Ort im Einsatz und prüfen den Grund der Alarmierung.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 28, 2020

Die Schüler befinden sich den Informationen zufolge noch in dem Gebäude. Die Polizei sucht die Räumlichkeiten zur Zeit ab. Auch die Feuerwehr wurde alarmiert und ist mit 25 Einsatzkräften ausgerückt. „Die Lage wird momentan erkundet“, hieß es auf Twitter.

Aktuell sind wir mit 25 Kräften zusammen mit der @polizeiberlin an einer #Schule in #Rummelsburg im Einsatz. Die Lage wird momentan erkundet.

Weitere Infos folgen… — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 28, 2020

Mehr in Kürze.