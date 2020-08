Berlin Steglitz: Suche nach vermisster Person im Teltowkanal

Der 15 Monate alte Junge sei am Samstagnachmittag gegen 13.20 Uhr unbemerkt von seinen Eltern auf den Balkon der Wohnung gelangt und zwei Etagen in die Tiefe gestürzt, teilte die Polizei mit.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Freitag, 28. August.

+++ Vermisste Person im Teltowkanal - Suche dauert an +++

Seit dem frühen Freitagmorgen suchen Taucher nach einer vermissten Person im Teltowkanal in Steglitz. Dies teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Demnach wurde die Feuerwehr gegen 04.20 Uhr in die Albrechtstraße gerufen. Rund 30 Rettungskräfte, darunter auch Taucher sowie ein Mehrzweckboot sind im Einsatz. Nähere Angaben zu den Hintergründen und der Identität der Person gab es bislang nicht.

+++ Smart steht in Flammen +++

In der Nacht zu Freitag brannte in der Fronhoferstraße in Steglitz ein Smart.

Foto: Thomas Peise

Gegen 1 Uhr brannte in der Fronhoferstraße in Steglitz ein Smart. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug lichterloh in Flammen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

+++ Mann schneidet sich Kehle durch +++

Während des Einsatzes war die Kantstraße in Höhe Wilmersdorfer Straße Fahrtrichtung Funkturm gesperrt.

Foto: Thomas Peise

Mitten auf der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg hat sich in der Nacht zu Freitag ein Mann die Kehle durchgeschnitten. Mehrere Passanten hatten noch versucht,dem Mann zu helfen, allerdings vergebens. Er verstarb noch am Ort. Während des Einsatzes war die Kantstraße in Höhe Wilmersdorfer Straße Fahrtrichtung Funkturm gesperrt.

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Suizidgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

