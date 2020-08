Polizei Berlin: Handy von 13-Jährigem entrissen - Wer kennt diesen Mann?

Mit der Veröffentlichung von Fotos aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung eines mutmaßlichen Räubers.

Der abgebildete Mann steht im Verdacht, am 30. Oktober 2019 gegen 16.25 Uhr im Zugwaggon der U-Bahnlinie 3 am Bahnhof Podbielskiallee in Dahlem einem damals 13 Jahre alten Jungen sein Handy aus der Hand entrissen zu haben. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit dem Handy über den Bahnsteig in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

30 bis 40 Jahre alt

170 bis 185 cm groß

normale Statur

dunkle Hautfarbe

schwarzer Kinnbart

bekleidet mit einer dunklen Jacke mit Adidas-Logo auf dem linken Oberarm

trug große blaue Kopfhörer mit Bügel

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kann Hinweise zur Identität und zum Aufenthaltsort des Mannes machen?

Wer hat die Tat oder die Flucht beobachtet und sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet?

Hinweise erbittet die Polizei an das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 4 in der Eiswaldtstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664-473114 (innerhalb der Bürodienstzeiten) oder (030) 4664-471100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) sowie jede andere Polizeidienststelle.

