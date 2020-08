Reinickendorf: Mehrere Autos in Flammen - Polizei vermutet Brandstiftung

+++ Mehrere Fahrzeuge in Reinickendorf in Flammen +++

In der Auguste-Viktoria-Allee in Reinickendorf standen in der Nacht zu Mittwoch gegen 23.30 Uhr gleich mehrere Fahrzeuge in Flammen. So brannten vier hochwertige Pkw auf einem Mieterparkplatz in Höhe der Hausnummer 18, dabei handelte es sich um einen Porsche, Mercedes und zwei BMW. Nur fünf Minuten später stand etwa 50 Meter entfernt auf einem anderen Parkplatz ein BMW im Heckbereich in Flammen. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Mehr Polizeimeldungen:

