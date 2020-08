Banküberfall - Unbekannte überfallen zwei Banken in Berlin

Am Dienstagmorgen wurden zwei Banken an der Schöneberger Hauptstraße und am Kurfürstendamm überfallen. Täter konnten flüchten.

Am Dienstagvormittag wurden in der Berliner Innenstadt gleich zwei Banken überfallen. Eine Sprecherin der Berliner Polizei bestätigte einen Raub in einem Geldinstitut an der Schöneberger Hauptstraße und am Kurfürstendamm in Charlottenburg. Die Taten seien zwischen 9 und 9.30 Uhr „in naher Zeitfolge geschehen“. In beiden Fällen wurden Commerzbank-Filialen überfallen – zunächst an der Hauptstraße 23/24 und im Anschluss am Kurfürstendamm 237 auf Höhe des Breitscheidplatzes.

Der oder die Täter seien unerkannt und auf der Flucht. „Wir prüfen, ob ein Zusammenhang besteht und ob und in welcher Höhe Geld erbeutet wurde“, so die Polizeisprecherin weiter. Nach bisherigen Erkenntnissen sei niemand verletzt worden, allerdings stehe der Mitarbeiter einer der Banken „unter dem Eindruck des Geschehens“.

Unsere Kolleg. wurden heute Vormittag kurz hintereinander zu zwei Banküberfällen alarmiert. Betroffen sind Filialen in #Schöneberg und #Charlottenburg. Der oder die Täter flohen in beiden Fällen unerkannt. Ein Zusammenhang wird geprüft. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei ist mit einem Spezialeinsatzkommando (SEK) vor Ort und hat die Bereiche um die Banken großräumig abgesperrt. Derzeit kreist auch ein Hubschrauber über der City West.

Versuchter Banküberfall in Wilmersdorf: Ermittlungen dauern an

Erst am 4. August hatte es einen versuchten Banküberfall in Berlin-Wilmersdorf mit einem Verletzten gegeben. In diesem Fall gehen die Ermittler von insgesamt fünf Tätern aus: Vier von ihnen hätten versucht, die Bank am Bundesplatz zu überfallen, während ein fünfter sich mit einem Auto, einem schwarzen Audi, in einer Nothaltebucht auf der nahe gelegenen A100 bereithielt.

Die Berliner Polizei sucht weiterhin nach den Tätern. Ein öffentlicher Zeugenaufruf brachte den Ermittlern mehrere Hinweise.