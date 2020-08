Berlin Neukölln: Mann bedroht Kinder und löst SEK-Einsatz aus

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Dienstag, 25. August.

+++ Mann bedroht Kinder und löst SEK-Einsatz aus +++

In Neukölln hat am Montagnachmittag ein 57-Jähriger Kinder bedroht, beleidigt und mit Gegenständen beworfen. Das löste einen SEK-Einsatz aus. Nach Angaben mehrerer Zeugen beleidigte der Anwohner der Neckarstraße gegen 14.30 Uhr von seinem Balkon aus spielende Kinder rassistisch und bewarf sie mit Gegenständen. Zudem soll er dabei einen waffenähnlichen Gegenstand in der Hand gehalten haben. Wenig später trat der Mann vor die Haustür und rannte schreiend auf die Kinder zu. Nachbarn hielten ihn zurück und riefen die Polizei. Wegen des Verdachts, dass der Mann im Besitz von Waffen sein könnte, wurden Kräfte des Spezialeinsatzkommandos hinzugezogen. Diese drangen gewaltsam in seine Wohnung ein und nahmen ihn vorläufig fest. Auf Anraten einer Notärztin wurde der 57-Jährige einer psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses vorgestellt und dort stationär aufgenommen.

In der Wohnung fanden die Polizeikräfte eine PTB-Waffe, mehrere Zierdolche und ein Zierschwert sowie drei verpackte sogenannte Neck-Knifes. Alle Gegenstände wurden beschlagnahmt, die Ermittlungen wegen Bedrohung, Beleidigung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und dem Verdacht von Verstößen gegen das Waffengesetz dauern an.

+++ Zwei Personen stürzen in ehemaliger Brauerei in Aufzugschacht +++

In einer ehemaligen Brauerei in Prenzlauer Berg sind zwei Personen etwa zehn Meter in einen Aufzugschacht gestürzt. Beide Personen wurden durch die Höhenretter der Berliner Feuerwehr aus der Tiefe gerettet. Die beiden Schwerverletzten wurden in Kliniken gebracht.

In einer ehemaligen Brauerei in #Prenzlauer_Berg sind 2 Personen ca. 10 Meter in einen Aufzugschacht gestürzt. Beide Personen wurden durch die #Höhenretter der @Berliner_Fw aus der Tiefe gerettet und schwer verletzt in Kliniken transportiert.#EStuK#WirRettenBerlin pic.twitter.com/WWjmeNWDZr — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 25, 2020

+++ Tramlinien nach Unfall unterbrochen +++

In Weißensee musste am Dienstagmorgen der Tramverkehr wegen eines Verkehrsunfalls unterbrochen weren. Der Vorfall ereignete sich auf der Berliner Allee. Betroffen waren die Linien M4, M13 und M12. Bereits am Vormittag konnte der Verkehr wiederaufgenommen werden.

+++ Kreuzungscrash: Radfahrerin schwer verletzt +++

Eine 63 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Rathenow (Landkreis Havelland) schwer verletzt worden. Die Frau wollte am späten Montagabend von der Buschstraße in die Goethestraße fahren, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion West am Dienstag mitteilte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 32-Jährigen, der vom Friedrich-Ebert-Ring in Richtung Curlandstraße fuhr. Nach Angaben des Autofahrers habe er die Kreuzung bei Grün überquert. Das Rad war laut Polizei unbeleuchtet und die Radlerin soll zudem alkoholisiert gewesen sein. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache war noch unklar.