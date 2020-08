Friedrichshain: Mercedes rast in Geländer der Warschauer Brücke

Berlin. Ein hochwertiger Mercedes ist am frühen Montagmorgen in das Geländer der Warschauer Brücke in Friedrichshain gerast. Das Auto durchbohrte das Geländer und ragte mit der Front über die Plattform hinweg, wie eindrucksvolle Fotos zeigen, die die Berliner Feuerwehr am Unfallort machte.

Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, war das Auto verlassen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Offenbar hatte der unbekannte Fahrer auf der Warschauer Straße unmittelbar vor der Plattform zum U- und S-Bahnhof die Kontrolle über den Mercedes verloren, war dann über mehrere Fahrräder und einen Motorroller gerollt und kam dann am Geländer zum Stehen. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Am Eingang zum U-Bahnhof dürften sich zum Unfallzeitpunkt kaum Passanten befunden haben, da der Bahnhof wegen Sanierungsarbeiten der Linie U1 nicht geöffnet hat.

Die Einsatzkräfte sicherten den Mercedes zunächst mit einer Seilwinde und zogen ihn dann auf die Brücke zurück. Der über der Tamara-Danz-Straße hängende Zaun wurde ebenfalls gesichert und die Einsatzstelle im Anschluss an die Polizei übergeben.

