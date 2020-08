Attilastraße: Rohrbruch verursacht Überschwemmung am S-Bahnhof

Am S-Bahnhof Attilastraße in Mariendorf ist es in der Nacht zu Montag zu einem Wasserrohrbruch gekommen.

Berlin. Am S-Bahnhof Attilastraße in Mariendorf ist es in der Nacht zu Montag zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Dadurch wurde die Unterführung überschwemmt. Nach ersten Angaben von vor Ort war eine Frischwasserleitung geborsten. Der Wasserdruck war demnach so hoch, dass sogar die Fahrbahn um rund zehn Zentimeter angehoben wurde.

Die Attilastraße wurde zwischen Steglitzer Damm und Ringstraße gesperrt, für den Fußgänger und Radverkehr ist die Straße aber weiter offen. Mitarbeiter der Berliner Wasserbetriebe konnten das sprudelnde Wasser nicht stoppen, da einige Sperrvorrichtungen offenbar blockiert waren.

Guten Morgen aus der #vizberlin! Heute Morgen gab es einen #Wasserrohrbruch in #Tempelhof auf der Attilastraße. Zwischen Steglitzer Damm und Ringstraße ist die Straße für den Straßenverkehr bis auf weiteres voll #GESPERRT. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) August 24, 2020

Wasserrohrbruch am S-Bahnhof Attilastraße: 500 Quadratmeter unterspült

Die Unterführung wurde bis auf Weiteres gesperrt. Die unterspülte Fläche wird auf mehr als 500 Quadratmeter geschätzt.

Die BVG-Buslinien 184 und 282 wurden wegen des Wasserrohrburchs umgeleitet, wie die BVG mitteilte.

184/282: Wegen eines Wasserrohrbruches werden beide Linien umgeleitet. Bei der 184 entfallen keine Haltestellen, es kommt aber zu Verspätungen. Die Busse der 282 werden zwischen Steglitzer Damm/Halskestr. und Ringstr./Kurfürstenstr. umgeleitet. Bitte mehr Zeit einplanen. #BVG — BVG Bus (@BVG_Bus) August 24, 2020

Bereits im April 2017 war es an gleicher Stelle zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Damals musste die Attilastraße für mehrere Wochen gesperrt werden.

