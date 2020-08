Berlin: Rollstuhlfahrerin erfasst Seniorin und flüchtet

Berlin. Eine Rollstuhlfahrerin soll am Sonnabend nach einem Verkehrsunfall in Lankwitz vom Unfallort geflüchtet sein. Wie die Polizei mitteilte, passierte eine 76-Jährige gegen 11 Uhr den Parkplatz eines Supermarktes an der Siemensstraße. Gleichzeitig überquerte eine 62-Jährigen in ihrem Elektrorollstuhl diesen Parkplatz und soll dabei die 76-jährige Passantin erfasst haben.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Passantin zu Boden und zog sich eine Beinfraktur zu. Die Rollstuhlfahrerin soll unterdessen in den Supermarkt geflüchtet sein. Rettungskräfte der Feuerwehr versorgten gerade die Verletzte, als die Unfallverursacherin mit ihren Einkäufen den Markt wieder verließ. Dabei sprachen die Sanitäter der Frau an und befragten sie. Hierbei hinterließ sie ihre Personalien und soll sich abermals vom Unfallort entfernt haben.

Die Sanitäter brachten die 76-jährige zur stationären Behandlung in eine Klinik. Polizeikräfte suchten die 62-Jährige später in ihrer Wohnanschrift auf und belehrten sie rechtlich. Sie muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der fahrlässigen Körperverletzung durch einen Verkehrsunfall verantworten.

