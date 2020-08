In unserem Blog finden sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonntag, 23. August 2020.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Messer-Attacke am Nollendorfplatz

In Schöneberg ist es am Sonnabendabend zu einem gewalttätigen Streit zwischen mehreren Personen gekommen. Der Streit am Nollendorfplatz Ecke Motzstraße eskalierte laut Informationen von vor Ort gegen 19.50 Uhr, als eine Person niedergestochen wurde und dabei schwere Verletzungen erlitt. Der Niedergestochene wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zunächst war unklar, ob der Täter flüchten konnte oder festgenommen wurde.