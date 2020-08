Kreuzberg: Mann durch Messerstich schwer verletzt

+++ Mann durch Messerstich schwer verletzt +++

Ein Mann ist in der Nacht zu Sonnabend vor einem Spätkauf an der Reichenberger Straße in Kreuzberg durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von Rettungskräften vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mann überfallen und ausgeraubt.

+++ Durchsuchungen in Lokalen: Munition gefunden, Konzert aufgelöst +++

In der Nacht zu Sonnabend kam es zu Einsätzen in mehreren Kneipen und Cafés.

Foto: Morris Pudwell

Einsatzkräfte von Polizei, Zoll und Ordnungsamt haben am Freitagabend und in der Nacht zu Sonnabend mehrere Lokale in Neukölln und Kreuzberg durchsucht. Dabei soll laut ersten Angaben von vor Ort in einem Café in Kreuzberg scharfe Munition sichergestellt und ein Mann festgenommen worden sein. In einem Lokal am Treptower Park wurden neuartige illegale Glücksspielautomaten beschlagnahmt. In einer Kneipe an der Hermannstraße wurde außerdem ein Konzert abgebrochen, bei dem sich Besucher und Musiker nicht an die Einhaltung der Corona-Maßnahmen hielten.

+++ Feuer in Pankow - Wohnung ausgebrannt +++

Die Wohnung an der Thulestraße in Pankow brannte komplett aus.

Foto: Morris Pudwell

Bei einem Feuer in einer Erdgeschosswohnung an der Thulestraße in Pankow sind zwei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. 40 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr waren am Freitagabend vor Ort, brachten Mieter in Sicherheit und konnten ein Übergreifen der Flammen verhindern. Die Wohnung selbst brannte komplett aus. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei ermittelt.