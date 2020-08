Ein Radfahrer ist am Freitagnachmittag von einem Einsatzwagen der Berliner Polizei in Schöneberg erfasst und schwer verletzt worden.

Unfall in Schöneberg

Unfall in Schöneberg Polizeiauto erfasst Radfahrer

Berlin. Ein Radfahrer ist am Freitagnachmittag von einem Einsatzwagen der Berliner Polizei in Schöneberg erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Einsatzwagen bisherigen Erkenntnissen zufolge mit Blaulicht und Martinshorn auf der Potsdamer Straße, vom U-Bahnhof Kleistpark kommend, in Richtung Pallasstraße.

Gegen 14.30 Uhr wollte der 31-jährige Radfahrer die Fahrbahn der Potsdamer Straße überqueren und wurde hierbei von dem Einsatzwagen erfasst. Er kam schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ebenfalls verletzt wurden die beiden Beamten, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Eine dauern an.

