Tödlicher Unfall in Reinickendorf: Radfahrerin von Lkw erfasst

Unfall in Berlin Von Sattelzug erfasst: Radfahrerin stirbt in Reinickendorf

Berlin. Eine Radfahrerin ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall im Berliner Bezirk Reinickendorf gestorben. Die Frau wurde bei dem Unfall an der Ecke Lindauer Allee und Roedernallee von einem Lkw erfasst. Details seien noch nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher am Freitagabend. Nach unbestätigten Informationen soll der Lkw mit allen relevanten Sicherheitssystemen ausgestattet sein.

Eine Karte zeigt, wo genau sich der tödliche Unfall in Reinickendorf ereignet hat.

Tödliche Unfälle in Berlin: Bereits 39 Verkehrstote in diesem Jahr

Erst zu Beginn der Woche war es in Berlin zu zwei tödlichen Verkehrsunfällen gekommen. Zwei Radfahrerinnen starben. Mit dem neuen Unfall in Reinickendorf steigt die Zahl der Verkehrstoten in Berlin in diesem Jahr auf 39 - obwohl es wegen der Corona-Pandemie weniger Straßenverkehr und weniger Unfälle gibt.

Bei den Verkehrstoten in Berlin handelt es sich um 14 Fußgänger, 14 Radfahrer, sieben Motorrad- oder Rollerfahrer und zwei Autoinsassen. Dazu kamen zwei sonstige Verkehrsteilnehmer.

