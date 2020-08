Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagabend in Lichterfelde.

+++ Fahrrad bei Unfall in zwei Teile gerissen +++

Am Donnerstagabend kam es an der Kreuzung Hindenburgdamm Ecke Drakestraße in Lichterfelde zu einem schweren Unfall. Auf der Kreuzung erfasste gegen 20.15 Uhr ein Auto einen Radfahrer. Dieser wurde über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen. Das Fahrrad wurde dabei in zwei Teile zerrissen.

+++ Cabrio stand in Rudow in Flammen +++

Foto: Thomas Pudwell

An der Hafenstraße in Rudow brannte in der Nacht zu Freitag ein hochwertiges Cabrio. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr konnten das Feuer rasch löschen. Die Umstände sind unklar; die Kriminalpolizei ermittelt.

+++ Neun Festnahmen bei Kontrollen in Hellersdorf +++

Die Durchsuchungen fanden in der Hellen Mitte in Berlin-Hellersdorf statt.

Foto: Thomas Peise

In Hellersdorf haben Einsatzkräfte von Zoll, Ordnungsamt, Polizei und LKA mehrere Bars kontrolliert. Dabei wurden laut ersten Angaben von vor Ort neun Personen festgenommen, die sich illegal in Deutschland aufhalten sollen. Zudem wurden Drogen gefunden. Der Einsatz dauerte rund drei Stunden.

+++ Auto brannte in Mitte +++

Einsatzkräfte der Feuerwehr beim Löschen des Autos in Mitte.

Foto: Thomas Peise

An der Melchiorstraße in Mitte brannte gegen 22.40 Uhr ein Audi. Der Innenraum stand in Flammen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein komplettes Ausbrennen verhindert werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.