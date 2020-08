Das Spezialeinsatzkommando im Einsatz in der Grevesmühlener Straße in Hohenschönhausen.

+++ Polizei überprüft Shisha-Bars und Imbisse +++

Polizei, LKA und das Ordnungsamt überprüften am Mittwochabend in Schöneberg mehrere Lokalitäten. Darunter auch Shisha-Bars und Imbisse. In einem Imbiss an der Potsdamer Straße fanden die Beamten neben verdorbenem Essen auch Glücksspielautomaten. Diese wurden beschlagnahmt, verblieben aber in dem Laden, da sie schlicht nicht durch die Tür passten. Der Imbiss wurde geschlossen und versiegelt.

Foto: Thomas Peise

+++ Wohnungsbrand in Schöneberg +++

An der Rosenheimer Straße in Schöneberg kam es gegen 01.30 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung. Dort brannte es hinter der Wohnungstür. Der Mieter konnte sich selber in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr rückte mit zwei Staffeln an und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr an dem Wohnhaus.

Foto: Thomas Peise

+++ Radfahrer von Auto erfasst +++

An der Kreuzung Albrechtstraße Ecke Kuhligkshofstraße in Berlin Steglitz kam es gegen 20 Uhr zu einem schweren Unfall. Ein Radfahrer kam aus der Seitenstraße auf die Albrechtstraße gefahren und wurde auf der Kreuzung von einem Auto angefahren. Dadurch wurde der Radfahrer gegen die Windschutzscheibe geschleudert und prallte dann auf die Fahrbahn. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Verbandsmaterial von der Erstversorgung des Radfahrers liegt auf der Fahrbahn.

Foto: Thomas Peise