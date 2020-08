Charlottenburg: Gas-Austritt an der Leibnizstraße: Wohnungen geräumt

+++ Gas-Austritt an der Leibnizstraße: Wohnungen geräumt +++

In einem Gebäude an der Leibnizstraße in Charlottenburg sind am Donnerstagvormittag wegen einer Gas-Havarie mehrere Wohnungen vorsorglich geräumt worden. Das teilte die Feuerwehr bei Twitter mit. 20 Einsatzkräfte seien vor Ort. Die Gaszufuhr sei unterbrochen worden. Nun werden die Wohnungen von der Feuerwehr belüftet.

Wegen des Einsatzes war die Leibnizstraße zwischen Mommsenstraße und Kudamm in beide Richtungen gesperrt worden. Die BVG-Buslinie 101 wurde umgeleitet. Gegen 10.50 Uhr war die Straße wieder frei.

+++ Polizei überprüft Shisha-Bars und Imbisse +++

Einsatzkräfte der Polizei an einem Döner-Imbiss.

Polizei, LKA und das Ordnungsamt überprüften am Mittwochabend in Schöneberg mehrere Lokalitäten, darunter auch Shisha-Bars und Imbisse. In einem Imbiss an der Potsdamer Straße fanden die Beamten neben verdorbenem Essen auch Glücksspielautomaten. Diese wurden beschlagnahmt, verblieben aber in dem Laden, da sie schlicht nicht durch die Tür passten. Der Imbiss wurde geschlossen und versiegelt.

+++ Drogendealer in Neuköllner Wohnung verhaftet +++

Ein mutmaßlicher Drogendealer ist am Mittwoch in seiner Wohnung an der Sonnenallee in Neukölln verhaftet worden. Wie die Polizei mitteilte, nahmen die Einsatzkräfte den 42-Jährigen kurz nach 6 Uhr fest. Die Einsatzkräfte fanden und beschlagnahmten in der Wohnung des Mannes rund 1,4 Kilo Cannabis, 1,7 Kilo Amphetamin, 500 Ecstasy Tabletten, ungefähr 1,2 Kilo Ketamin, über 400 Gramm Tilidin und über 40 Gramm psychotrope Pilze. Außerdem wurden über zehntausend Euro beschlagnahmt.

+++ Zwei Verletzte bei Unfall in Gropiusstadt +++

Eine 26 Jahre alte Autofahrerin und ein 19 Jahre alter Motorradfahrer sind am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Gropiusstadt verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr die Frau gegen 16 Uhr mit einem Peugeot die Johannisthaler Chaussee in Richtung Rudower Straße. Als sie mit ihrem Wagen nach links in die Fritz-Erler-Allee abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer, der mit einer Kawasaki auf der Johannisthaler Straße in Richtung Imbuschweg unterwegs war. Rettungskräfte brachten beide Unfallbeteiligten jeweils mit Kopf- und Beinverletzungen in ein Krankenhaus. Während der Zweiradfahrer stationär verblieb, konnte die Autofahrerin das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung ihrer Verletzungen wieder verlassen.

+++ Wohnungsbrand in Schöneberg +++

Die Feuerwehr an dem Wohnhaus.

An der Rosenheimer Straße in Schöneberg kam es gegen 1.30 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung. Dort brannte es hinter der Wohnungstür. Der Mieter konnte sich selber in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr rückte mit zwei Staffeln an und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

+++ Radfahrer von Auto erfasst +++

Verbandsmaterial von der Erstversorgung des Radfahrers liegt auf der Fahrbahn.

An der Kreuzung Albrecht- Ecke Kuhligkshofstraße in Steglitz kam es gegen 20 Uhr zu einem schweren Unfall. Ein Radfahrer kam aus der Seitenstraße auf die Albrechtstraße gefahren und wurde auf der Kreuzung von einem Auto angefahren. Dadurch wurde der Radfahrer gegen die Windschutzscheibe geschleudert und prallte dann auf die Fahrbahn. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.