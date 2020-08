Tödlicher Radunfall in Spandau: Polizei sucht Zeugen

Eine 82 Jahre alte Radfahrerin ist am Montag in Spandau tödlich verunglückt. Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls.

Zu dem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag in Spandau ereignet hatte und bei dem eine 82 Jahre alte Radfahrerin tödlich verletzt worden war, werden nun Zeugen gesucht.

Die Polizei Berlin fragt:

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet, kann Angaben zum Hergang machen und hat sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet?

Wer kann Angaben zur Fahrtrichtung der verunglückten Radfahrerin machen?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 in Alt-Moabit 5a in Moabit unter der Telefonnummer (030) 4664-272800 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Bei dem Verkehrsunfall bog nach derzeitigem Kenntnisstand eine 59-Jährige gegen 13.50 Uhr mit ihrem Nissan aus der Seegefelder Straße nach rechts in die Klosterstraße ab. Dabei stieß sie mit der Radfahrerin zusammen, die im Altstädter Ring in Richtung Klosterstraße unterwegs war. Die 82-jährige Seniorin erlitt schwerste innere Verletzungen und starb trotz Reanimation noch am Unfallort. Bei der Frau handelt es sich um das 38. tödlich verunglückte Verkehrsunfallopfer in diesem Jahr in Berlin.

