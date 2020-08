Sie raubten alte Frauen aus - Wer kennt diese Menschen?

Mit der Veröffentlichung von Fotos und einer Videosequenz erhofft sich die Berliner Polizei Hinweise aus der Bevölkerung, um mutmaßliche Taschendiebe zu identifizieren.

Den vier Gesuchten - drei Frauen und ein Mann - wird vorgeworfen, in mindestens vier Fällen zwischen dem 4. November 2019 und dem 16. Januar 2020 ausschließlich hochbetagte Damen in Geschäften und im Hausflur der Wohnanschrift trickreich bestohlen zu haben, nachdem die Opfer in Banken Geld abgehoben hatten. Nach einer Tat wurden an einem Geldautomaten zudem über 1000 Euro mit der entwendeten Bankkarte vom Konto des Opfers abgehoben.

Wer kennt diese Frau?

Foto: Polizei Berlin

Die Polizei fragt:

Wer kennt die abgebildeten Personen und kann Hinweise zu deren Identität und/oder den Aufenthaltsorten geben?

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit den Gesuchten im Zusammenhang stehen könnten oder kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Wer kennt diese Frau und kann Angaben zu ihr machen? Die Polizei bittet um Hilfe.

Foto: Polizei Berlin

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in der Perleberger Straße 61a in Moabit unter den Rufnummern (030) 4664 - 926202 oder - 926200 (während der üblichen Bürodienstzeiten) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Wer kennt diesen Mann?

Foto: Polizei Berlin

Detailaufnahmen sowie eine Videosequenz sind hier bei der Polizei abrufbar.