Berlin: Brandstiftung - Mann festgenommen

+++ Brandstiftung: Mann festgenommen +++

In der Nacht zu Dienstag wurde in der Egon-Erwin-Kisch-Straße 77 in Neu-Hohenschönhausen ein Auto in Brand gesetzt. Ein Mann wurde festgenommen. Das Audi Cabrio brannte vollständig aus. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

+++ Drei schwere Radunfälle an einem Tag +++

Ein Autofahrer erfasste einen Rennradfahrer in Berlin-Baumschulenweg. Beide wurden teilweise schwer verletzt.

Foto: Morris Pudwell

In der Nacht zu Dienstag hat ein Autofahrer beim Abbiegen einen Radfahrer mit der Beifahrerseite an der Baumschulenstraße / Stormstraße in Berlin-Baumschulenweg erfasst. Der Radfahrer wurde durch den Aufprall von seinem Rennrad geschleudert und schwer verletzt. Der Mann wurde vor Ort von Notfallsanitätern und einem Notarzt erstversorgt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die Insassen im Auto blieben unverletzt. Die Beamten der Direktion 6 ermitteln zur Unfallursache, vermutlich hat der Autofahrer den Radfahrer übersehen.

In Spandau waren zwei Radfahrer am Montag bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Ein 25 Jahre alter Pkw-Fahrer fuhr eine Frau am Montagvormittag in Wilhelmstadt an, als sie eine Straße überquerte. Unklar ist bislang, ob die Frau fuhr oder ihr Rad schob. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt und starb im Krankenhaus. Zudem wurde am Altstädter Ring ein Radfahrer oder eine Radsfahrerin von einem Pkw angefahren. Weitere Einzelheiten zu den Unfällen finden Sie hier.

+++ Zusammenstoß am Grazer Damm +++

Auf der Kreuzung Voralberger Damm / Grazer Damm krachte ein Mercedes in einen Lieferwagen für Medikamente.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 2.20 Uhr krachte auf der Kreuzung Voralberger Damm / Grazer Damm, direkt an einer Autobahnauffahrt, ein mit offenbar vier Personen besetzter Mercedes in einen Lieferwagen für Medikamente. Die Geschwindigkeit des Mercedes war wohl nicht sehr langsam. Der Transporter drehte sich direkt um 180 Grad und blieb mit zwei platten Reifen am Voralberger Damm stehen. Es entstand Sachschaden. Vor der Polizei behaupteten beide Fahrer, bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein.