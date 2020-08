Radfahrer stirbt bei Unfall mit Pkw in Spandau

Ein Polizeibeamter an der Unfallstelle am Altstädter Ring in Spandau.

Erneut ist ein Fahrradfahrer in Berlin bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die Berliner Feuerwehr bestätigte auf Anfrage Meldungen bei Twitter, wonach ein Fahrradfahrer am Montagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw am Altstädter Ring in Spandau ums Leben gekommen sei.

Laut der Verkehrsinformationszentrale sei der Altstädter Ring in beiden Richtungen gesperrt. Die VIZ sprach von einem Unfall mit einem Lkw. Durch die Sperrungen käme es in Spandau zu "chaotischen Verhältnissen". Spandau sei ein "einziger Parkplatz", so die VIZ auf Twitter weiter.

Auch zahlreiche Busse der BVG waren von den Sperrungen betroffen. Nähere Angaben zu dem Unfall und dem Fahrradfahrer oder Fahrradfahrerin lagen zunächst nicht vor.