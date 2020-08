Blaulicht-Blog: Bewohner nach Brand in Sicherheit gebracht

+++ Brand in Treppenhaus - Bewohner in Sicherheit gebracht +++

Berlin. Gegen 21 Uhr kam es zu einem Brand im Treppenhaus eines Wohnhauses in der Huttenstraße in Moabit. Die Feuerwehr rückte mit drei Staffeln an. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten elf Personen von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden, vier mit Fluchthauben. 15 Personen wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Neun kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Brand selber wurde schnell gelöscht. Die Brandursache wird durch die Kriminalpolizei ermittelt.

+++ Rauchentwicklung auf U-Bahnhof Möckernbrücke +++

Auf dem U-Bahnhof Möckernbrücke kam es am frühen Sonnabendabend zu einer Rauchentwicklung in einem Technikraum. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von 120 Kräften am im Einsatz. Der Bahnhof wurde zwischenzeitlich gesperrt.

Foto: Thomas Peise