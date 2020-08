Blaulicht-Blog: Mann in Park lebensgefährlich verletzt

+++ Autos auf Supermarktparkplatz in Flammen +++

In Pankow brannten in der vergangenen Nacht mehrere Fahrzeuge auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Tiroler Straße. Eine 45-Jährige hatte gegen 2.50 Uhr einen brennenden Ford, ein Firmenfahrzeug, bemerkt und daraufhin Feuerwehr und Polizei verständigt. Noch bevor es den Brandbekämpfern gelang das Feuer zu löschen, hatten die Flammen auf sieben weitere Fahrzeuge übergegriffen, von denen sechs schwer beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern an.

+++ Mann in Park lebensgefährlich verletzt +++

In der vergangenen Nacht erschienen zunächst zwei Männer in Lichtenrade beim Polizeiabschnitt 47. Einer der beiden Männer entfernte sich sogleich wieder, während der 23-Jährigen anzeigte, dass er gegen 1 Uhr am Lichtenrader Dorfteich auf einer Bank saß. Ein unbekannter Mann soll dort vorbeigekommen sein und habe ihn, vermutlich mit einem Messer, verletzt. Polizisten stellten eine blutende Verletzung am Rücken des Anzeigenden fest und alarmierten Rettungskräfte, die den jungen Mann in ein Krankenhaus brachten. Dort wurde er sofort operiert. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Auto prallt gegen Strommast der Straßenbahn +++

An der Treskowallee prallte ein Auto gegen einen Oberleitungsmast.

Foto: Thomas Peise

An der Treskowallee in Schöneweide kam es gegen 19.20 Uhr zu einem schweren Unfall. Der Fahrer eines Pkw verlor die Kontrolle und prallte gegen einen Oberleitungsmast der Straßenbahn. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Ein Kind, das ebenfalls im Auto saß, wurde nicht verletzt und von der Polizei betreut. Der Straßenbahnverkehr wurde unterbrochen, da der Mast nach dem Aufprall schief stand. Am Pkw entstand Totalschaden.

+++ Radfahrer bei Unfall schwer verletzt +++

Am Donnerstagnachmittag wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Alt-Treptow schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr der 77-jährige VW-Fahrer gegen 17 Uhr die Elsenstraße in Richtung Stralauer Allee. Als er in die Kreuzung Elsenstraße/Am Treptower Park fuhr, kam es an der dortigen Fußgängerampel zu einem Zusammenstoß mit dem 31-jährigen Radfahrer, der die Elsenstraße in Richtung Am Treptower Park überqueren wollte. Durch die Kollision verletzte sich der 31-Jährige schwer am Rumpf und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Schüsse vom Balkon - Polizisten treten falsche Tür ein +++

In Lichtenrade kam es am Donnerstagabend zu einem Polizeieinsatz, nachdem mehrere Zeugen berichtet hatten, dass aus einer Wohnung geschossen worden war. Gegen 21.30 Uhr hatten Anwohner der John-Locke-Straße die Polizei verständigt und mitgeteilt, dass aus einer Wohnung im siebten Stock mehrere Schüsse vom Balkon abgefeuert worden waren. Aufgrund von Zeugenaussagen verschafften sich die Polizeikräfte daraufhin Zutritt zu der Wohnung, indem sie die Tür eintraten.

Als sie sich in der Wohnung befanden, hörten die Polizistinnen und Polizisten erneut Schüsse, so dass klar war, dass diese aus einer anderen Wohnung abgefeuert wurden. Nachdem diese sicher lokalisiert worden war und sich die Polizeikräfte vor dieser aufgestellt hatten, öffnete sich die Wohnungstür. Die Polizeikräfte nutzten die Situation und drangen zeitgleich in die Wohnung ein. Neben dem 39 Jahre alten Wohnungsmieter befanden sich noch zwei 38 und 41 Jahre alte Männer sowie eine 30-jährige Frau in der Wohnung. Bei einer staatsanwaltschaftlich angeordneten Durchsuchung wurden insgesamt vier Schreckschusswaffen, Munition und eine Dose mit einer betäubungsmittelsuspekten Substanz gefunden. Alle Gegenstände wurden beschlagnahmt. Der Wohnungsmieter wurde für eine erkennungsdienstliche Behandlung in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend entlassen. Die 30-Jährige wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehls ebenfalls in ein Polizeigewahrsam gebracht und dort eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an. Die fälschlicherweise eingetretene Tür konnte durch einen Bekannten des Mieters soweit repariert werden, dass sie sich schließen ließ. Der Mieter selbst klagte aufgrund des Polizeieinsatzes über Kreislaufprobleme und wurde erst von einem Sanitäter der Polizei und dann von alarmierten Rettungskräften der Feuerwehr in seiner Wohnung versorgt.