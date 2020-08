Pankow: Autos auf Supermarkt-Parkplatz in Flammen

Auf dem Parkplatz eines Discounters an der Tiroler Straße brannten mehrere Fahrzeuge.

In unserem Blog finden sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Freitag, 14. August 2020.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Autos auf Supermarkt-Parkplatz in Flammen

+++ Autos auf Supermarktparkplatz in Flammen +++

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Pankow haben in der Nacht zum Freitag vier Autos gebrannt. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer auf dem Parkplatz in der Tiroler Straße war den Angaben zufolge zügig gelöscht. Möglicherweise handele es sich um Brandstiftung, hieß es. Details lagen zunächst nicht vor.

An der Treskowallee prallte ein Auto gegen einen Oberleitungsmast.

Foto: Thomas Peise

+++ Auto prallt gegen Strommast der Straßenbahn +++

An der Treskowallee in Schöneweide kam es gegen 19.20 Uhr zu einem schweren Unfall. Der Fahrer eines Pkw verlor die Kontrolle und prallte gegen einen Oberleitungsmast der Straßenbahn. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Ein Kind, das ebenfalls im Auto saß, wurde nicht verletzt und von der Polizei betreut. Der Straßenbahnverkehr wurde unterbrochen, da der Mast nach dem Aufprall schief stand. Am Pkw entstand Totalschaden.