Berlin Hellersdorf: Auf Mann eingestochen - Festnahme

Zwei Männer gerieten in Berlin-Hellersdorf in einer Wohnung in einen Streit. Dabei wurde ein 32-Jähriger schwer verletzt.

In der vergangenen Nacht ist ein Mann in Hellersdorf lebensgefährlich verletzt worden. Zwei Männer gerieten gegen 22.10 Uhr in der Wohnung eines 46-Jährigen an der Alte Hellersdorfer Straße in Streit. Der 46-Jährige soll den 32-Jährigen dann mit einem Messer verletzt und anschließend Erste Hilfe geleistet sowie den Notruf gewählt haben. Im Krankenhaus musste der 32-Jährige notoperiert werden. Sein Zustand konnte stabilisiert werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Einsatzkräfte nahmen den Verdächtigen noch am Tatort fest und brachten ihn in ein Gewahrsam. Bei der anschließenden Spurensicherung fanden Polizisten noch sieben Hanfpflanzen auf dem Balkon. Diese wurden beschlagnahmt. Außerdem wurden zwei Hunde dem Tierheim übergeben. Derzeit wird geprüft, ob die Voraussetzungen für den Erlass eines Haftbefehls vorliegen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung führt ein Fachkommissariat in der Polizeidirektion 6.

