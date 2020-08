Berlin Neukölln: Schüsse vom Balkon - SEK alarmiert

In Berlin-Neukölln wurden Schüsse von einem Balkon abgegeben. Kurze Zeit später kamen drei Jugendliche und ein Kind aus der Wohnung.

Polizeieinsatz Schüsse vom Balkon in Neukölln - SEK alarmiert

Schüsse von einem Balkon in Berlin-Neukölln haben das Spezialeinsatzkommando der Polizei auf den Plan gerufen. Die Kräfte seien aber am Dienstagabend wieder abbestellt worden, nachdem drei Jugendliche und ein 13-Jähriger aus der Wohnung mit dem Balkon im Theodor-Loos-Weg kamen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei der Durchsuchung wurden eine Schreckschusswaffe und auf dem Balkon eine Patronenhülse entdeckt und beschlagnahmt. Verletzt wurde niemand.

Die Erziehungsberechtigten des 13-jährigen Jungen und der drei Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren wurden verständigt, sie nahmen ihren Nachwuchs dann in Empfang. Es stellte sich heraus, dass die Waffe dem Vater eines 14-Jährigen gehörte. Gegen den Mann (35) werde nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, hieß es.

