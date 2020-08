Friedrichshain: Auf Frau eingestochen - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Die Tat hatte sich am Montag, 10. August 2020, gegen 21.45 Uhr in einem der oberen Stockwerke eines Wohnhauses an der Palisadenstraße ereignet.

Berlin. Ermittler einer Mordkommission der Berliner Polizei haben am Mittwochabend einen 19-Jährigen festgenommen, der am vergangenen Montag in Friedrichshain auf eine 32-Jährige eingestochen haben soll. Der junge Mann sei dringend verdächtig, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Die Beamten trafen den Tatverdächtigen in der Wohnung seiner Mutter an der Palisadenstraße an. Die Staatsanwaltschaft Berlin will noch am Donnerstag einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den Heranwachsenden beantragen.

Mord-Versuch in Friedrichshain: Plötzliche Attacke aus bislang unbekanntem Grund

Die Tat hatte sich am Montag, 10. August 2020, gegen 21.45 Uhr in einem der oberen Stockwerke eines Wohnhauses an der Palisadenstraße ereignet. Der 19-Jährige soll die 32-Jährige aus bisher nicht bekanntem Grund plötzlich mit einem scharfen Gegenstand attackiert und dabei lebensgefährlich verletzt haben.

Als ein Zeuge auf den Angriff aufmerksam wurde, ließ der Mann von der Verletzten ab und flüchtete. Die 32-Jährige wurde mit Stich- und Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und wird dort stationär behandelt.

Am Mittwoch hatte die Berliner Polizei um Zeugenhinweise gebeten und eine Beschreibung des Tatverdächtigen veröffentlicht.