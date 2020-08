Friedrichshain: Auf Frau eingestochen - Polizei sucht Zeugen

Berlin. Am Montagabend ist eine Frau in einem Wohnhaus in Friedrichshain lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, betrat die 32-Jährige gegen 21.45 Uhr das Haus in der Palisadenstraße, gefolgt von einem ihr unbekannten jungen Mann. In einem der oberen Stockwerke soll der Unbekannte die Frau aus bisher nicht bekanntem Grund plötzlich mit einem scharfen Gegenstand attackiert und dabei lebensgefährlich verletzt haben.

Als ein Zeuge auf den Angriff aufmerksam wurde, ließ der Mann von der Verletzten ab und flüchtete. Die 32-Jährige wurde mit Stich- und Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und wird dort stationär behandelt. Die weiteren Ermittlungen zu dem versuchten Tötungsdelikt dauern an.

Am Mittwoch bat die Berliner Polizei um Zeugenhinweise und veröffentlichte eine Beschreibung des Tatverdächtigen. Unmittelbar vor der Tat soll der Mann telefonierend vor dem Haus mit der Nummer 36 gestanden haben.

Versuchter Mord in Friedrichshain - so wird der Tatverdächtige beschrieben:

etwa 20 bis 25 Jahre alt

ca. 180 cm groß

schlanke, eher schlaksige Statur

hellbraune Haare mit ausrasiertem Seiten- und Nackenbereich

europäisches Aussehen

bekleidet mit einem blauen T-Shirt, einer kurzen, knielangen, hellblauen Jeanshose

trug einen dunklen Rucksack

Die 8. Mordkommission bittet um Mithilfe und fragt

Wer hat am Montag, den 10. August 2020, einen Mann in der Palisadenstraße oder dem nahen Umfeld gesehen, der der Beschreibung entspricht?

Wer hat an diesem Tag vor oder nach 21.45 Uhr Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Wer kann sachdienliche Angaben zur Tat oder dem Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt die 8. Mordkommission in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-911888, per E-Mail an lka118@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.