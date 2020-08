Friedrichshain: Mann sticht in Wohnhaus auf Frau ein

+++ Frau in Wohnhaus lebensgefährlich verletzt +++

Am Montagabend wurde eine Frau in einem Mehrfamilienhaus in Friedrichshain lebensgefährlich verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen betrat die 32-Jährige gegen 21.45 Uhr das Haus in der Palisadenstraße, gefolgt von einem ihr unbekannten jungen Mann. In einem der oberen Stockwerke soll der Unbekannte die Frau aus bisher nicht bekanntem Grund plötzlich mit einem scharfen Gegenstand attackiert und dabei lebensgefährlich verletzt haben. Als ein Zeuge auf den Angriff aufmerksam wurde, ließ der Mann von der Verletzten ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Die 32-Jährige wurde mit Stich- und Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und wird dort stationär behandelt. Die weiteren Ermittlungen zu dem versuchten Tötungsdelikt dauern an.

+++ Auto brennt in Neukölln +++

In Neukölln brannte ein Auto.

Foto: Pudwell

Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht zu einem Einsatz nach Neukölln ausgerückt. Anwohner entdeckten gegen 1 Uhr am Kiehlufer in Höhe der Teupitzer Straße ein brennendes Auto. Die Feuerwehr war zügig vor Ort und konnte ein vollständiges Ausbrennen verhindern. Die Kriminalpolizei ermittelte zu den genauen Umständen. Die Straße war für rund eine Stunde für den Durchgangsverkehr gesperrt.

+++ Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt +++

Montagnachmittag ist ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Mitte schwer verletzt worden. Nach den bisherigen Ermittlungen wollte eine 30-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Golf gegen 17.45 Uhr vom Märkischen Ufer kommend rechts in Richtung Brückenstraße abbiegen und soll hierbei den 40-jährigen Zweiradfahrer, der die Jannowitzbrücke in Richtung Brückenstraße befuhr, übersehen und erfasst haben. Der 40-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß Kopf- und Schulterverletzungen. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

+++ In Wohnmobil eingebrochen - Festnahmen +++

Zeugen hielten in der vergangenen Nacht zwei mutmaßliche Wohnmobileinbrecher in Spandau fest und übergaben sie der Polizei. Gegen 22.40 Uhr hörten Zeugen, die in einem Lokal am Stresowplatz saßen, Geräusche an einem in der Nähe geparkten Wohnmobil. Als sie in die Richtung des Wohnmobils sahen, soll ein 44-Jähriger durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Fahrzeug eingestiegen sein, während ein 35-Jähriger mit einer Taschenlampe von außen hineingeleuchtet haben soll. Als sich die Zeugen dem Wohnmobil näherten, wollten die beiden mutmaßlichen Einbrecher flüchten, konnten aber in unmittelbarer Nähe festgehalten und den inzwischen alarmierten Einsatzkräften übergeben werden. Beide wurden in ein Gewahrsam der Polizei gebracht und der Kriminalpolizei übergeben.

+++ Autofahrerin erfasst Motorradfahrer beim Linksabbiegen +++

Ein Motorradfahrer ist am Montag gegen 22 Uhr bei einem Unfall in Gesundbrunnen (Mitte) schwer verletzt worden. Nach den bisherigen Ermittlungen erfasste eine 31 Jahre alte Mercedes-Fahrerin beim Linksabbiegen von der Neue Hochstraße auf die Liesenstraße einen 25 Jahre alten Honda-Fahrer. Der Zweiradfahrer erlitt durch den Zusammenstoß und den Sturz Arm- und Beinverletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.