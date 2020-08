In Neukölln brannte ein Auto.

In unserem Blog finden sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Dienstag, 11. August 2020.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Auto brennt in Neukölln

Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht zu einem Einsatz nach Neukölln ausgerückt. Anwohner entdeckten gegen 1.15 Uhr am Kiehlufer in Höhe der Teupitzer Straße ein brennendes Auto. Die Feuerwehr war zügig vor Ort und konnte ein vollständiges Ausbrennen verhindern. Die Kriminalpolizei ermittelte zu den genauen Umständen. Die Straße war für rund eine Stunde für den Durchgangsverkehr gesperrt.