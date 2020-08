A13: Männer in Lkw auf Raststätte entdeckt

Blaulicht-Blog Männer in Lkw auf Raststätte an der A13 entdeckt

+++ Vier Männer in Laster auf Raststätte an der A13 entdeckt +++

Vier Männer hat die Polizei auf dem Rastplatz Freienhufen an der Autobahn 13 aus einem Lastwagen gerettet. Zeugen hatten am Samstag aus dem Lkw Stimmen und Klopfgeräusche gehört und die Polizei verständigt. Die Beamten hätten die jungen Männer afghanischer Herkunft aus dem Fahrzeug geholt, wie ein Polizeisprecher am Montag auf Nachfrage bestätigte. Sie wurden demnach in die zentrale Aufnahmestelle nach Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) gebracht. Zunächst hatte die „Lausitzer Rundschau“ darüber berichtet. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen, auf Entscheidung der Staatsanwaltschaft aber später wieder auf freien Fuß gesetzt. Weitere Einzelheiten teilte der Polizeisprecher nicht mit.

+++ Bürogebäude und Fahrzeuge beschädigt und beschmiert +++

In Prenzlauer Berg (Pankow) haben Unbekannte in der vergangenen Nacht - zwischen 3.30 und 4 Uhr - ein Bürogebäude sowie mehrere Fahrzeuge beschädigt. Eine Eingangstür und mehrere Scheiben eines Immobilienbüros waren in der Conrad-Blenkle-Straße / Rudi-Arndt-Straße mit lila Farbe beschmiert worden. Die Glastür war zudem gesprungen. Auch an Fahrzeugen, die in der Nähe standen, war lila Farbe zu sehen. An der Erich-Boltze-Straße, die sich ganz in der Nähe befindet, wurde ein Auto einer Wohnungsbaugesellschaft mit einem Kleinpflasterstein beschädigt. Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen den Taten. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

+++ Auto stößt mit Schulbus zusammen - drei Kinder verletzt +++

Schreck zu Schulbeginn: Ein Auto ist am Montagmorgen in Zeesen (Dahme-Spreewald) mit einem Schulbus zusammengestoßen. Drei Kinder wurden dabei verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen war aus noch unbekannter Ursache an der Einmündung zur Waldstraße mit dem Bus zusammengeprallt. Die drei Schulkinder im Alter zwischen sechs und 13 Jahren wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Ohne Führerschein, gestohlene Kennzeichen: Verfolgungsjagd mit der Polizei +++

Ohne Führerschein und gestohlene Kennzeichen: Ein Autofahrer hat am Sonntagabend in Hellersdorf versucht, vor der Polizei zu flüchten. Der Renaultfahrer fiel den Beamten auf, weil er zu schnell auf der Zossener Straße unterwegs war. Die Polizisten wollten ihn auf der Mehrower Allee anhalten, doch der Autofahrer gab Gas. Über mehrere Straßen flüchtete er auf die Landsberger Chaussee Richtung Landesgrenze. Er missachtete eine rote Ampel und verursachte fast einen Unfall.

In Höhe der Stendaler Straße blockierte ein weiterer Einsatzwagen die Landsberger Chaussee. Diese Sperre ignorierte der Renault-Fahrer, bog nach rechts auf die Stendaler Straße ab und flüchtete über weitere Straßen, bis auf die Alte Hellersdorfer Straße. Dort missachtete der Mann erneut eine rote Ampel und setzte seine Flucht fort, zurück auf die Zossener Straße. Dort stoppte er und stieg mit dem Beifahrer aus. Die Flucht ging zu Fuß weiter. Polizisten konnten den 29 Jahre alten Fahrer und dessen 16-jährigen Bruder noch in der Nähe festnehmen. Im Fahrzeug stellten die Polizisten noch eine 17 Jahre alte Mitfahrerin fest. Ermittlungen am Ort ergaben, dass der 29-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und die an dem Renault angebrachten Kennzeichen gestohlen waren.

Zudem besteht der Verdacht, dass das Fahrzeug nicht versichert ist. Der 29-Jährige, der sich nun wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Urkundenfälschung verantworten muss, wurde nach Feststellung seiner Personalien am Ort entlassen. Der 16-Jährige und dessen 17 Jahre alte Begleiterin wurden den Eltern übergeben.

+++ Vier Badetote am Wochenende in Berlin +++

In Berlin sind am vergangenen Wochenende mindestens vier Personen bei Badeunfällen gestorben. Neben einem von der Feuerwehr gemeldeten Badetoten am Teufelssee berichtete die Polizei am Montag von drei weiteren Toten. Ein 30-Jähriger, der am Sonnabend im Plötzensee verunglückte und ein 28-Jähriger, der am Sonntag im Großen Spektesee ertrank, überlebten trotz Reanimationsversuchen nicht. Darüber hinaus verunglückte laut Polizei am Sonntagabend ein Mann im Malchower See. Zu ihm konnte die Polizei noch keine weiteren Angaben machen, da noch ermittelt werde.

Laut Deutscher Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) ist Selbstüberschätzung eine häufige Ursache für Badeunfälle. Von Donnerstagabend bis Sonntagabend rückten die ehrenamtlichen Rettungsschwimmer zu knapp 150 Einsätzen auf den Berliner Gewässern aus. Zehn Mal wurde die DLRG zu Ertrinkungsfällen alarmiert.

+++ Mann im Malchower See ertrunken +++

Beim Baden im Malchower See im Berliner Bezirk Lichtenberg ist am Sonntagabend ein Mann ertrunken. Er sei nach einer halben Stunde bei der Rettungsstelle als vermisst gemeldet worden, teilte die Feuerwehr mit. Rettungstaucher konnten den Mann zwar bergen, er starb jedoch noch am See. Wie es dazu kommen konnte, blieb zunächst unklar. Auch zum Alter des Ertrunkenen konnte die Feuerwehr keine Angaben machen.

+++ Kranke Kater ausgesetzt - 500 Euro Belohnung ausgelobt +++

Drei junge kranke Maine Coon-Kater sind am 19. Juli in einem Karton in Wittenau (Reinickendorf) ausgesetzt worden. Der Tierschutzverein für Berlin erstattete Anzeige gegen Unbekannt und setzte eine Belohnung von 500 Euro für den entscheidenden Hinweis aus, der zur Aufklärung der Tat führt.

Diese Fragen hat der Tierschutzverein für Berlin

Wer erkennt die Kater auf den Bildern?

Wer hat vielleicht Nachbarn oder Bekannte in Reinickendorf oder den umliegenden Bezirken, bei denen Verdacht auf schlechte Katzenhaltung besteht?

Wer hat am 19. Juli beobachtet, wie ein Karton mit Luftlöchern am Grünstreifen auf Höhe der Hermsdorfer Straße 8 in 13437 Berlin abgestellt wurde?

Sachdienliche Hinweise bitte per Email an tierschutzberater@tierschutz-berlin.de oder telefonisch unter 030 76888-135 (bitte ggf. eine kurze Nachricht und Rückrufnummer auf dem Anrufbeantworter hinterlassen).