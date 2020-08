Schönhauser Allee in Berlin Pankow: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Ein Autofahrer stieß am Sonntagabend an der Ecke Wisbyer Straße eine Frau vom Rad. Stundenlange Sperrung und Staus in Richtung Pankow.

Berlin. Bei einem Zusammenstoß an der Kreuzung Schönhauser Allee und Wisbyer Straße in Prenzlauer Berg hat eine 29-jährige Radfahrerin am Sonntagabend schwere Verletzungen erlitten. Gegen 18.15 Uhr war ein 48-jähriger Autofahrer auf der Schönhauser Allee nach Norden in Richtung Pankow unterwegs, als er mit seinem Skoda an der Kreuzung das Fahrrad der Frau erfasste. Dies teilte die Polizei am Montagmorgen auf Anfrage mit.

Autofahrer entfernte sich zeitweilig vom Unfallort

Die Radfahrerin sei gestürzt und habe sich schwere Verletzungen sowohl am Kopf, dem Oberkörper als auch an den Armen und Beinen zugezogen, hieß es dann im Polizeibericht. Herbeigerufene Rettungskräfte brachten die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Wie die Polizei weiter mitteilt, entfernte sich der Autofahrer zunächst vom Unfallort, kehrte aber wenig später hierhin zurück. Da der Verdacht bestand, dass er unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen hatte, ordneten die Einsatzkräfte eine Blutentnahme auf einer Wache an. Außerdem beschlagnahmten sie den Führerschein des Skoda-Fahrers.

Nach dem Unfall wurde die Strecke der Schönhauser Allee in Fahrtrichtung Norden für mehr als zwei Stunden gesperrt, während die Polizei Spuren sicherte. Das demolierte Fahrrad der Frau lag im Bereich im Bereich des Hochbahn-Viadukts auf der Straße. Rund um die Unfallstelle bildeten sich Staus.