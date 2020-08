Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Sonnabendabend am Plötzensee.

+++ Strandbad Plötzensee: Mann untergegangen +++

Ein Mann ist am Sonnabendabend im Plötzensee in Wedding untergegangen und nicht wieder aufgetaucht. Badegäste des dortigen Strandbades alarmierten gegen 20.30 Uhr die Feuerwehr. Retter der DLRG trafen als erste ein, Taucher suchten dem Mann. Gegen 20.50 Uhr wurde er gefunden. Der Mann wurde reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Dachstuhl in Neukölln in Flammen: 120 Feuerwehrleute im Einsatz +++

Foto: Thomas Peise

Ein Dachstuhlbrand in Neukölln hat am Sonnabendabend für einen größeren Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Menschen wurden nicht verletzt, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Wegen des zu Beginn unklaren Ausmaßes waren die Rettungskräfte zunächst mit einem großen Aufgebot und 120 Mann ausgerückt. Die Feuerwehr brachte die Flammen nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Was zu dem Feuer in dem Wohngebäude in der Emser Straße geführt hatte, war zunächst nicht bekannt.